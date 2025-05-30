https://news.day.az/world/1756850.html

"Пункт назначения" в реальной жизни - ВИДЕО

"Пункт назначения" произошел в реальной жизни. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мужчина ехал за фурой с бревнами и одно внезапно влетело ему в лобовуху. Водитель выжил - смерть обошла стороной. Ранее мы сообщали, автомойщик сгорел заживо от внезапного пожара в автомобиле.