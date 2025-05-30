"Пункт назначения" в реальной жизни

"Пункт назначения" произошел в реальной жизни.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мужчина ехал за фурой с бревнами и одно внезапно влетело ему в лобовуху. 

Водитель выжил - смерть обошла стороной.

Ранее мы сообщали, автомойщик сгорел заживо от внезапного пожара в автомобиле.