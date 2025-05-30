Двуличие Еревана: говорю одно, делаю другое

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На территории Ереванского ботанического сада, на участке площадью около 50 га, будет создан "Парк жизни", посвященный памяти "героев", погибших в двух карабахских войнах. Накануне мэр Еревана Тигран Авинян и министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян побывали в парке и ознакомились с ходом строительства, сообщают армянские СМИ. На реализацию проекта "Парка жизни" из госбюджета выделено 4,6 млрд. драмов.

Честно говоря, эта новость звучит как-то странно на фоне тех миротворческих заявлений, что доносятся из Еревана. Увековечивать в Ботаническом саду память об оккупантах в то время, как правящая команда на каждом шагу говорит о мире и одергивает реваншистов, - значит, доказать серьезное противоречие между словами и делами действующего правительства. То, что парк будет посвящен именно "освободителям" "арцаха", это не домыслы СМИ. Объект задумывался именно для этого, о чем сообщал ранее сам Никол Пашинян.

В сентябре 2021 года подтвердивший свое премьерство, несмотря на поражение в войне, и вдохновленный этим Пашинян объявил на мероприятии по случаю дня независимости, что в Ереванском ботаническом саду будет создан Парк жизни, в котором будут посажены деревья, "символизирующие жизнь и присутствие всех жертв всех карабахских войн".

"Кульминацией парка станет Древо жизни, символизирующее все жизни, отданные во имя отчизны. Это будет не мемориал, это будет Парк жизни, где дети будут бегать, шуметь, играть, где молодежь будет проводить время, где будут гулять и беседовать взрослые. Этот парк будет о том, что все эти люди погибли для того, чтобы жили Армения и "арцах"", - заявил Пашинян.

В 2021 году можно было болтать что угодно. У Армении в тот период еще были надежды отыграть назад с помощью российских миротворцев, оставить за собой Карабах, и героизация оккупантов шла полным ходом. Создавался новый миф, и появление такого парка полностью вписывалось в контекст.

Но сегодня все это выглядит совершенно неуместно. Несколько дней назад спикер Ален Симонян наделал много шума заявлениями о неизбежности соседства армян и азербайджанцев и назвал реваншистов невежественными и парализованными ненавистью. Азербайджанцы и армяне снова будут жить бок о бок, как это было раньше, и нужно с этим смириться, заявил он. Торговля, газ, электричество, транспорт между странами не только неизбежны, но и жизненно необходимы для Армении, очень разумно отметил Симонян.

А в это время в Ереване продолжается строительство мемориального парка в честь оккупантов и террористов, "отдавших жизнь во имя отчизны". О какой отчизне говорил Пашинян? Обе войны происходили на международно признанной территории Азербайджана, и погибшие тут армяне могут считаться только оккупантами, но никак не "павшими за отчизну". Если же в Ереване считают иначе, тогда разговоры о мире становятся совершенно неуместными. Провокационный проект вполне можно было остановить, или же представить в новых условиях по-новому. В Ереване уже есть Ераблур, где увековечена память об оккупантах, террористах и прочих преступниках, зверствовавших на азербайджанской земле. Этого вполне достаточно для того, чтобы не дать армянам вытравить пещерную ненависть из своего ментального пространства. Зачем же добавлять? Если Пашинян действительно хочет избавить свой народ от "паралича ненависти", он должен вносить сегодня коррективы в те слова, которые произносил четыре года назад.

Деревья в Ботаническом саду можно было сажать и по-другому, нейтральному поводу, чтобы не ставить под сомнение миротворческие призывы Пашиняна и его команды. В Азербайджане и без того относятся к ним с сомнением.