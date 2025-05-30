Потерпевший рассказал в суде о своем ранении при попадании армянской ракеты "Смерч" по Барде

На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе потерпевший Эльчин Ширинов сообщил, что 28 октября 2020 года около 13:00, находясь в городе Барда на автомобиле марки "ВАЗ 21074", он подвергся атаке в результате попадания ракеты "Смерч", выпущенной вооруженными силами Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате он получил осколочные ранения, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью.

"По Барде было нанесено множество ударов. "Смерч" запускались неоднократно. В результате этих атак было много погибших и раненых", - отметил потерпевший.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.