Азербайджанские борцы отправляются в Казахстан

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U-20 начнет очередные тренировки 1 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подготовительный процесс, который будет проходить совместно с местной командой на учебно-тренировочной базе "Алма-Тау" в Шымкенте, Казахстан, продлится две недели.

Учебно-тренировочные сборы, которые являются подготовкой к чемпионату Европы, будут возглавлять старший тренер Нураддин Раджабов, тренеры Турадж Гасанлы и Зохраб Аббасов. В них примут участие Туран Дашдемиров (55 кг), Айхан Джавадов, Ведат Гасымлы (оба 60 кг), Турал Ахмедов (63 кг), Фараим Мустафаев, Роман Керимов (оба 67 кг), Кямран Раджабли, Сеймур Гасымов (оба 72 кг), Давуд Мамедов, Джавад Мамедов (оба 77 кг), Эльмин Алиев, Джавидан Нахметов (оба до 82 кг), Орхан Гаджиев (87 кг), Исмаил Рзаев (97 кг) и Мазаим Марданов (130 кг).