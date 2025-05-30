Опубликованы результаты экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил окончательные результаты второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру, прошедших 11 мая 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, помимо оценок за тестовые и кодируемые задания (всего 95 вопросов), которые были опубликованы 13 мая, теперь стали известны и результаты эссе по иностранным языкам. Таким образом, участники экзамена могут ознакомиться с общим итоговым баллом, который составляется из 95 баллов за основную часть и 5 баллов за эссе - максимум 100 баллов.

Три бакалавра набрали по 95,5 балла, что стало наивысшим результатом на экзамене.

Информацию о результатах можно получить онлайн, а также отправив номер экзаменационной работы на короткий номер 7727 через операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, получат возможность приступить к выбору специализации, который будет проводиться согласно таблице "Выбор специализации на уровне магистратуры", публикуемой в следующем выпуске журнала "Magistr".

В случае возникновения вопросов по результатам, с 3 июня 2025 года будет организован процесс апелляции по телефону. Для подачи апелляции необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ГЭЦ, заполнив электронную форму с 10:00 2 июня до 17:00 3 июня. После завершения срока регистрации подача апелляции невозможна.

На обсуждение каждого обращения отводится не более 15 минут. Нарушение этики или попытка вмешательства третьих лиц приведут к немедленному прекращению обсуждения.

Важно: рассматриваться будут только вопросы, касающиеся содержания заданий и письменных работ. Ответы, указанные не по инструкции или оформленные с ошибками, не подлежат проверке - например, если в закрытом вопросе закрашены две опции вместо одной.