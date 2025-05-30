https://news.day.az/sport/1756859.html Еще два контракта в "Араз-Нахчыване"ff "Араз-Нахчыван" заключил новые контракты еще с двумя футболистами. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Урфан Аббасов и Ульви Искендеров будут выступать за "красно-белых" до конца сезона 2025-2026. Соглашение с обоими футболистами рассчитано на один год.
Еще два контракта в "Араз-Нахчыване"ff
"Араз-Нахчыван" заключил новые контракты еще с двумя футболистами.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Урфан Аббасов и Ульви Искендеров будут выступать за "красно-белых" до конца сезона 2025-2026. Соглашение с обоими футболистами рассчитано на один год.
Отметим, что помимо главного тренера Эльмара Бахшиева новые контракты также подписаны с Иссуфом Паро, Омаром Булудовым, вратарями Кристианом Аврамом и Тарланом Ахмедли.
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