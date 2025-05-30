Еще два контракта в "Араз-Нахчыване"ff

"Араз-Нахчыван" заключил новые контракты еще с двумя футболистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Урфан Аббасов и Ульви Искендеров будут выступать за "красно-белых" до конца сезона 2025-2026. Соглашение с обоими футболистами рассчитано на один год.

Отметим, что помимо главного тренера Эльмара Бахшиева новые контракты также подписаны с Иссуфом Паро, Омаром Булудовым, вратарями Кристианом Аврамом и Тарланом Ахмедли.