https://news.day.az/politics/1756825.html Милли Меджлис принял отчет Госкомитета по обеспечению гендерного равенства Отчет о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства в 2024 году, обсуждалась в Милли Меджлисе. Как передает Day.A, вопрос был представлен на обсуждение депутатам на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис принял отчет Госкомитета по обеспечению гендерного равенства
Отчет о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства в 2024 году, обсуждалась в Милли Меджлисе.
Как передает Day.A, вопрос был представлен на обсуждение депутатам на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Отчет представила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.
Отчет был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
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