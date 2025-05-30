На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По информации центра, очаг подземных толчков находился на глубине 33 километра. 

Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.