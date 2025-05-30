https://news.day.az/incident/1756810.html На Каспии произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы. По информации центра, очаг подземных толчков находился на глубине 33 километра. Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
По информации центра, очаг подземных толчков находился на глубине 33 километра.
Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.
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