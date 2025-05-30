Представлены новые проекты военных уставов ВС Азербайджана

30 мая были представлены новые проекты Уставов Дисциплинарной, Гарнизонной и караульной служб, а также Внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики, подготовленные рабочей группой, состоящей из ответственных должностных лиц соответствующих структур Вооруженных сил.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что на мероприятии была представлена подробная информация о деятельности рабочей группы, созданной на основании соответствующего приказа министра обороны с целью обновления военных уставов, а также о представленных проектах.

"Было отмечено, что в новых проектах военных уставов, разработанных с учётом современных требований, учтены успешные реформы, проводимые в Вооружённых силах под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, внедренные новшества и национально-духовные ценности азербайджанского народа.

Выступивший на мероприятии министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, дал рекомендации по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, поощрению военнослужащих, отличившихся примерной службой, и поставил конкретные задачи перед соответствующими должностными лицами", - подчеркивается в информации ведомства.

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