В ВС Азербайджана выбрали лучшего снайпера

Согласно плану боевой подготовки, утвержденному начальником Генерального штаба азербайджанской армии, проведены соревнования на звание "Лучший снайпер".

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Соревнования прошли на специальной тренировочной площадке. После проверки обеспечения военнослужащих они заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы.

В соревнованиях, состоящих из 6 этапов, военнослужащие продемонстрировали свои навыки в таких упражнениях, как "Квалификационные стрельбы", "Зачетные стрельбы", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке" и в других упражнениях.

По итогам соревнований победившим командам были вручены награды.