https://news.day.az/politics/1755803.html В ВС Азербайджана выбрали лучшего снайпера - ВИДЕО Согласно плану боевой подготовки, утвержденному начальником Генерального штаба азербайджанской армии, проведены соревнования на звание "Лучший снайпер". Об этом Day.Az сообщили в минобороны. Соревнования прошли на специальной тренировочной площадке.
В ВС Азербайджана выбрали лучшего снайпера - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки, утвержденному начальником Генерального штаба азербайджанской армии, проведены соревнования на звание "Лучший снайпер".
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Соревнования прошли на специальной тренировочной площадке. После проверки обеспечения военнослужащих они заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы.
В соревнованиях, состоящих из 6 этапов, военнослужащие продемонстрировали свои навыки в таких упражнениях, как "Квалификационные стрельбы", "Зачетные стрельбы", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке" и в других упражнениях.
По итогам соревнований победившим командам были вручены награды.
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