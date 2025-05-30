В США намерены выяснить, кто руководил страной вместо Байдена

Сенат США проведет слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения здоровья бывшего президента Джо Байдена в период его пребывания на посту в период с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом заявил сенатор Эрик Шмитт, сообщается на его официальном сайте.

Отмечается, что Шмитт и сенатор Джон Корнин будут сопредседателями слушаний в судебном комитете сената. Слушания пройдут 18 июня.

В апреле этого года на митинге в Мичигане действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден "едва ли был президентом" и при нем страной руководил "тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов".

Ранее мы сообщали, что апелляционный суд США возобновил пошлины Трампа.