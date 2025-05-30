https://news.day.az/world/1756701.html Апелляционный суд США возобновил пошлины Трампа Апелляционный суд США возобновил действие пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg. Утверждается, что действие указа о приостановке тарифов приостановлено на неопределенный срок.
Апелляционный суд США возобновил пошлины Трампа
Апелляционный суд США возобновил действие пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Утверждается, что действие указа о приостановке тарифов приостановлено на неопределенный срок.
28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли поставил на паузу действие пошлин Трампа, обосновав это решение превышением полномочий президента. В свою очередь, апелляционный суд назвал это решение "посягательством на полномочия" главы государства и заявил, что оно "нанесло ущерб дипломатии".
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