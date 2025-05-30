https://news.day.az/tourism/1756913.html Тигр напал на туриста в зоопарке в Таиланде - ВИДЕО Тигр напал на туриста в зоопарке на Пхукете. Мужчина хотел сделать с ним фотографию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в популярном тигрином зоопарке Tiger Kingdom. Животных там разрешают гладить. Туристы жаловались, что тигров там чем-то накачивают. Видимо, один из хищников психанул.
Тигр напал на туриста в зоопарке в Таиланде - ВИДЕО
Тигр напал на туриста в зоопарке на Пхукете. Мужчина хотел сделать с ним фотографию.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошёл в популярном тигрином зоопарке Tiger Kingdom. Животных там разрешают гладить. Туристы жаловались, что тигров там чем-то накачивают. Видимо, один из хищников психанул. Индийский турист каким-то чудом отделался незначительными ранами и, судя по его визгу, как минимум парочкой седых волос.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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