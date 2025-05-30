Тигр напал на туриста в зоопарке в Таиланде

Тигр напал на туриста в зоопарке на Пхукете. Мужчина хотел сделать с ним фотографию.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошёл в популярном тигрином зоопарке Tiger Kingdom. Животных там разрешают гладить. Туристы жаловались, что тигров там чем-то накачивают. Видимо, один из хищников психанул. Индийский турист каким-то чудом отделался незначительными ранами и, судя по его визгу, как минимум парочкой седых волос.

Представляем вашему вниманию данное видео: