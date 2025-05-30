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Тигр напал на туриста в зоопарке в Таиланде - ВИДЕО

Тигр напал на туриста в зоопарке на Пхукете. Мужчина хотел сделать с ним фотографию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в популярном тигрином зоопарке Tiger Kingdom. Животных там разрешают гладить. Туристы жаловались, что тигров там чем-то накачивают. Видимо, один из хищников психанул.