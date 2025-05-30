"Араз-Нахчыван" продлил контракт с главным тренером
"Араз-Нахчыван", 19-й победитель Высшей лиги по футзалу, продлил контракт с главным тренером Евгением Куксевичем.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, российский специалист будет тренировать чемпиона Азербайджана еще год.
Определенные решения приняты и по текущему составу. По информации клуба, достигнуто новое соглашение с легионером Джованни Валерио. Бразильский футзалист также проведет новый сезон в составе "красно-белых". С ним подписан контракт сроком на один год.
Решение по местным футзалистам будет принято после финального матча Кубка Азербайджана, который состоится пятого июня. Игра начнется в 14:00 в Olimpik Star.
Отметим, что "Араз-Нахчыван", награжденный вчера золотой медалью и кубком чемпионата, будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне 2025-2026.
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