Азербайджанские гребцы примут участие в международной регате

В городе Уральск, Казахстан, пройдет международная регата по гребле на байдарках и каноэ, посвященная 1 июня - Международному дню защиты детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан будет представлен большой делегацией на соревнованиях, которые пройдут 1-2 июня.

Один из наших гребцов, Гусейн Самедли, будет выступать в категории каноэ. Еще шесть спортсменов - Мустафа Велизаде, Эльмир Тарвердиев, Иван Воробьянский, Ваджиб Бабаев, Гусейн Гасанов и Нуран Рагимли - испытают свои силы на байдарках.