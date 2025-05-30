В Азербайджане ожидается сильная жара

Июнь - не просто первый месяц лета. Это время самых длинных дней в году и первых настоящих летних температур. Но в Азербайджане начало лета будет не только жарким, но и капризным: метеорологи прогнозируют переменчивую погоду с кратковременными ливнями, особенно на севере и западе страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в июне средняя температура воздуха по стране будет близка к климатической норме, а местами - немного выше. Осадки также ожидаются в пределах нормы.

В первые дни июня по большей части страны установится сухая погода, однако в северных и западных районах возможны кратковременные грозовые ливни. Будет дуть умеренный восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя температура воздуха составит от двадцати трех до двадцати шести градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее. Ночью температура будет колебаться от девятнадцати до двадцати четырёх градусов, днём - от двадцати восьми до тридцати трех градусов, а в отдельные дни жара достигнет тридцати шести - тридцати девяти градусов. Количество осадков ожидается в пределах нормы - от девяти до двенадцати миллиметров.

В Нахчыванской Автономной Республике - в Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шаруре и Шахбузе - средняя температура воздуха будет от двадцати трех до двадцати шести градусов. Ночью температура составит от восемнадцати до двадцати трех градусов, днем - от двадцати девяти до тридцати четырёх, а в жаркие дни - от тридцати семи до сорока градусов. Осадки - в пределах нормы: от двадцати одного до тридцати пяти миллиметров.

В Шуше, Агдаме, Геранбое, Ходжавенде, Ханкенди, Ходжалы, а также в Дашкесане и Гедабеке средняя температура воздуха ожидается в пределах от восемнадцати до двадцати двух градусов. Ночью - от двенадцати до семнадцати градусов, днем - от девятнадцати до двадцати четырёх, в отдельные дни - до тридцати четырех градусов. Норма осадков - от шестидесяти трёх до ста тридцати миллиметров.

В Джебраиле, Лачине, Зангилане, Губадлы и Кяльбаджаре средняя температура составит от девятнадцати до двадцати двух градусов. Ночью - от одиннадцати до шестнадцати градусов, днем - от девятнадцати до двадцати четырех, а в жаркие дни - до тридцати трех градусов. Осадки - в пределах нормы: от тридцати восьми до восьмидесяти шести миллиметров.

В Гяндже, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчоле, Тертере и Физули средняя температура воздуха составит от двадцати трех до двадцати пяти градусов. Ночью - от восемнадцати до двадцати трех, днем - от двадцати восьми до тридцати трёх, в отдельные дни - до тридцати шести - тридцати девяти градусов. Осадки - от сорока шести до пятидесяти восьми миллиметров.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиазане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре средняя температура воздуха ожидается в пределах от двадцати до двадцати четырех градусов. Ночью - от семнадцати до двадцати двух, днем - от двадцати трех до двадцати восьми градусов, в отдельные дни - до тридцати трех - тридцати восьми градусов. Количество осадков в зависимости от района составит от восемнадцати до ста семидесяти девяти миллиметров.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зердабе, Сальяне и Нефтчале температура воздуха будет в пределах от двадцати четырёх до двадцати восьми градусов. Ночью - от девятнадцати до двадцати четырех градусов, днем - от двадцати девяти до тридцати четырех, в отдельные дни - от тридцати семи до сорока одного градуса. Осадки - от двенадцати до сорока девяти миллиметров.

В Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабе средняя температура составит от двадцати двух до двадцати пяти градусов. Ночью - от восемнадцати до двадцати трех, днем - от двадцати восьми до тридцати трёх, а в некоторые дни - до тридцати пяти - тридцати семи градусов. Осадки ожидаются в пределах нормы - от двадцати девяти до сорока семи миллиметров.

Таким образом, июнь в Азербайджане будет теплым, местами по-настоящему жарким, но местами и непредсказуемым: особенно в горных и северных районах, где возможны грозы и дожди. Несмотря на это, погодные условия останутся в пределах климатических норм, что создает благоприятные условия для отдыха и сельскохозяйственных работ.

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