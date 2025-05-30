Банк ABB успешно реализовал еще один проект, направленный на развитие экономических знаний и навыков у детей с раннего возраста. Банк издал на азербайджанском языке известную книгу польского писателя Гжегожа Касдепке, посвященную этой теме. Презентация книги состоялась накануне Международного дня защиты детей - 1 июня.

Книга под названием "Кошелек и странные существа, живущие в нем" представляет собой уникальное пособие, позволяющее детям младшего возраста легко освоить экономические понятия. Произведение состоит из 51 взаимосвязанной истории об экономике, изложенной в форме сказок, что облегчает понимание и запоминание терминов. Маленькие читатели узнают подробности о таких понятиях, как инвестиции, бюджет, доход, платежная карта, дебет, кредит, рассрочка, маржа, ВВП и многие другие. Экземпляры книг будут подарены детским библиотекам.

Книга Г. Касдепке была впервые издана в Польше в 2015 году и переведена на различные языки. Уже 10 лет дети по всему миру читают ее с большим интересом.

Проект перевода и издания книги на азербайджанском языке реализован Банком ABB в партнерстве с издательским домом "Teas Press".

Напомним, что недавно Банк ABB также представил продукт Alpha Card для детей - представителей поколения Альфа. Эта дебетовая карта предназначена для удовлетворения финансовых потребностей детей под контролем родителей. Alpha Card является полностью цифровым продуктом, и весь процесс заказа и получения карты также осуществляется в цифровом формате. Родители могут заказать Alpha Card для своих детей в возрасте от 7 до 17 лет через приложение ABB Mobile.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.