В США умер экс-глава полиции Нью-Йорка времён трагедии 11 сентября

На 70-м году жизни умер комиссар Бернард Керик, который возглавлял полицию Нью-Йорка во время террористического акта 11 сентября 2001 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель.

"Сегодня мы скорбим о потере Бернарда Б. Керика, воина, патриота и одного из самых мужественных государственных служащих, которых когда-либо знала эта страна. Берни трагически скончался 29 мая 2025 года после борьбы с болезнью", - написал он в соцсети X.

По словам Пателя, комиссар посвятил свою жизнь защите американского народа. Глава ФБР подчеркнул, что наследие Керика заключается не только в медалях и званиях, но также в спасенных жизнях, в городе, который он помог восстановить, а также - "в стране, которой он служил с честью".

Керик прослужил в правоохранительных органах и органах нацбезопасности более 40 лет. Должность комиссара полиции он занял в августе 2000 года. Во время террористического акта, разрушившего башни-близнецы Всемирного торгового центра, он являлся 40-м комиссаром нью-йоркской полиции.

Согласно публикации газеты The New York Times (NYT), Керик получил похвалу за отчет о трагедии 11 сентября. Уточняется, что он поспешил на место, чтобы ускорить эвакуацию Всемирного торгового центра. При этом полицейских засыпало обломками от обрушения башен, в результате они временно оказались в ловушке в соседнем здании.

Ранее мы сообщали, что ФБР намерено раскрыть одно из самых резонансных дел последних лет.