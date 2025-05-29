ФБР намерено раскрыть одно из самых резонансных дел последних лет

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США вскоре раскроют одно из громких дел, привлекших внимание общественности и прессы, в том числе за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель директора ФБР Дэн Бонджино.

Как он пояснил, имеется в виду одно из трех дел: о пронесенном кем-то в Белый дом кокаине при предыдущем американском президенте Джо Байдене, об обнаружении самодельных взрывных устройств (СВУ) у штаб-квартир национальных комитетов Демократической и Республиканской партий США в Вашингтоне в январе 2021 года и об организации утечки проекта решения Верховного суда страны об отмене в 2022 году на федеральном уровне гарантий права женщин на аборты. "Но я достаточно твердо уверен в том, что мы одно из них закроем. Будем надеяться, вскоре", - сказал Бонджино в эфире телеканала Fox News. Он не стал уточнять, о каком именно деле говорит.

Вместе с тем заместитель главы ФБР отметил, что, судя по всему, следствие уже почти вышло на подозреваемых в закладке СВУ 5 января 2021 года у штаб-квартир национальных комитетов системообразующих партий США. "Я достаточно твердо уверен в том, что мы выходим на некоторых подозреваемых", - подчеркнул Бонджино.

"По одному из этих трех дел мы получили потрясающую наводку. Мы получили хорошую наводку этим утром. Мы ею займемся", - добавил заместитель директора ФБР.

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