"Голос Америки" может навсегда прекратить свое существование

Международный медиахолдинг Voice of America (VOA, "Голос Америки") может в ближайшие дни навсегда прекратить свое существование. Все оставшиеся сотрудники ожидают уведомлений об увольнении.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство POLITICO со ссылкой на свои источники.

По словам четырех действующих сотрудников VOA, говоривших на условиях анонимности, увольнение грозит всем штатным работникам. Всего речь идет о примерно 800 сотрудниках, оставшихся после того, как в начале месяца администрация Дональда Трампа уволила около 600 внештатных подрядчиков.

Руководство уже предупредило персонал: в ближайшие дни они получат официальные уведомления о сокращении. Один из старших сотрудников сообщил POLITICO, что по данным внутренней переписки с представителями Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которому подчиняется VOA, сокращения затронут всех, а значит, фактически приведут к полному закрытию.

По данным другого сотрудника, отдел кадров USAGM получил информацию о том, что уведомления о сокращении начнут рассылать уже в среду. При этом профсоюз, представляющий интересы сотрудников, до сих пор не получил ответа на требование начать переговоры. Представитель профсоюза отказался от официальных комментариев.

На запросы о комментариях от POLITICO не ответили ни в USAGM, ни в Белом доме, ни в Департаменте по эффективности государственного управления.

VOA фактически перестал выходить в эфир ещё 15 марта - после того, как Дональд Трамп подписал указ, требующий "максимального по закону" закрытия агентства и ряда других федеральных служб. Он обвинил Voice of America в "антитрамповской" повестке и назвал его "Голосом радикальной Америки".

С тех пор лишь несколько десятков сотрудников возвращались в офис, что, по их мнению, является попыткой формально сохранить "минимальные кадровые нормы" по требованию закона. Последняя новость на сайте VOA датируется все тем же 15 марта.

Напомним, что 24 февраля текущего года аккредитация корреспондента "Голоса Америки" (Voice of America) в Азербайджане была аннулирована.