https://news.day.az/politics/1732452.html Аккредитация корреспондента "Голоса Америки" в Азербайджане аннулирована Аккредитация корреспондента "Голоса Америки" (Voice of America) в Азербайджане аннулирована. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Хаджизаде. Новость обновляется
Аккредитация корреспондента "Голоса Америки" в Азербайджане аннулирована
Аккредитация корреспондента "Голоса Америки" (Voice of America) в Азербайджане аннулирована.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Кроме того, как отметил Гаджизаде, представительства BBC и "Россия Сегодня" (Sputnik) в Азербайджане ликвидированы.
"Они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что представительство "Россия Сегодня" (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано.
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