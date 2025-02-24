Аккредитация корреспондента "Голоса Америки" в Азербайджане аннулирована

Аккредитация корреспондента "Голоса Америки" (Voice of America) в Азербайджане аннулирована.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Кроме того, как отметил Гаджизаде, представительства BBC и "Россия Сегодня" (Sputnik) в Азербайджане ликвидированы.

"Они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что представительство "Россия Сегодня" (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано.