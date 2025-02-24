Sputnik Азербайджан ликвидирован

Представительство "Россия Сегодня" (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана. Информацию подтвердил Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента", - сказал А.Гаджизаде.