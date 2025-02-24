https://news.day.az/politics/1732446.html Sputnik Азербайджан ликвидирован Юрлицо бакинского филиала МИА "Россия сегодня" - под ним работал Sputnik-Азербайджан - ликвидировано. Как передает Day.Az, об этом сообщает Телеграм-канал "Бакинский Бурила". Информация в СМИ об этом подтверждается реестром Государственной налоговой службы. ИНН издания удален из реестра и больше не существует.
Sputnik Азербайджан ликвидирован
Представительство "Россия Сегодня" (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана. Информацию подтвердил Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента", - сказал А.Гаджизаде.
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