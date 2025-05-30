Азербайджан и Всемирный банк обсуждают сотрудничество по ценообразованию на углерод

В Государственной налоговой службе (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с миссией Всемирного банка по поддержке партнерства "Ценообразование на углерод - партнерство по готовности рынка" (PMI).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, заместитель начальника ГНС Самира Мусаева проинформировала о реформах, проводимых в налоговой системе в направлении построения модели "зеленой" экономики и обеспечения энергоэффективности, обратила внимание на льготы и стимулирующие механизмы, содержащиеся в налоговом законодательстве. Она отметила, что ценообразование на углерод является важным инструментом, требующим справедливого подхода, глубокого анализа, всесторонних исследований, и что активная деятельность Всемирного банка в изучении "зеленых" решений" заслуживает похвалы.

"Главный специалист Всемирного банка по изменению климата и руководитель целевой группы по Азербайджану Ясемин Оруджу проинформировала о "Партнерстве по готовности рынка" и ожиданиях. Она отметила, что основной целью миссии является обмен информацией о ценах на углерод и оценке готовности в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, проведение консультаций с соответствующими органами и сбор заключений заинтересованных сторон.

Стороны поделились мнениями об ускоряющейся трансформации энергетических систем и шагах, предпринятых на фоне инициатив стран по сокращению углеродного следа. На встрече были подробно обсуждены направления перспективного сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.