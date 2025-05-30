Спецназ США ворвался и задержал армянскую мафию в Лос-Анджелесе

Во второй раз за две недели Министерство внутренней безопасности США (DHS) провело раннюю утреннюю операцию в Лос-Анджелесе, направленную против транснациональных преступных группировок. На этот раз рейд закончился арестом 14 участников армянской мошеннической сети, обвиняемой в хищении 30 миллионов долларов из фондов помощи в период пандемии и малого бизнеса.

"Если вы берёте деньги правительства, которые вам не принадлежат, следующая дверь, которую мы выбьем - может быть вашей", - заявил федеральный прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли, передает Day.Az со ссылкой на эксклюзивные кадры спецоперации, опубликованные FoxNews.

В операции, в которой также участвовали налоговая служба (IRS) и Управление малого бизнеса США.

Среди задержанных - 13 армян, которым грозит депортация. Главным фигурантом называют Уильяма Макграяна. По информации осведомителя, он связан с армянскими бандами и угрожал американцам оружием и битой.

Следователи отмечают, что именно Макграян стоял за махинацией: группа подавала поддельные заявки на получение $47 миллионов от правительства, из которых $30 миллионов им удалось присвоить. Преступники использовали фальшивые налоговые и банковские документы, чтобы создать фиктивные компании и получить финансирование.

"Это 47 миллионов налогоплательщиков, предназначенных для благих целей, но преступные организации используют их ради роскоши и личной выгоды", - заявил спецагент Джон Паскьюкко.

После арестов подозреваемых доставили в секретный изолятор. Полиция изъяла $20 тысяч наличными, два счетчика купюр, упаковки для денег, десятки мобильных телефонов, ноутбуки, два заряженных пистолета и коробки с боеприпасами.

Обвинения включают сговор, банковское и интернет-мошенничество, а также отмывание денег. Часть украденных средств пошла на покупку домов и предметов роскоши, остальное - было переведено в Армению, что затрудняет расследование.