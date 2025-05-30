https://news.day.az/world/1756806.html В Канаде продолжают бушевать мощные пожары - ВИДЕО Вслед за канадскими провинциями Альберта и Манитоба, чрезвычайная ситуация с лесными пожарами складывается и в провинции Британская Колумбия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что объявлена масштабная эвакуация. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Канаде продолжают бушевать мощные пожары - ВИДЕО
Вслед за канадскими провинциями Альберта и Манитоба, чрезвычайная ситуация с лесными пожарами складывается и в провинции Британская Колумбия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что объявлена масштабная эвакуация.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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