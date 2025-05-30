В Канаде продолжают бушевать мощные пожары

Вслед за канадскими провинциями Альберта и Манитоба, чрезвычайная ситуация с лесными пожарами складывается и в провинции Британская Колумбия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что объявлена масштабная эвакуация.

Представляем вашему вниманию данное видео: