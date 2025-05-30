Мухтар Бабаев призвал сделать климатическую повестку доступной для всех
Каждая страна должна сделать климатические действия эффективными для всех.
Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на панельной дискуссии в рамках Международного форума "Астана 2025".
Он отметил, что инклюзивность должна быть в центре климатической повестки: "Нам нужны инклюзивные процессы для инклюзивных результатов. Каждый заслуживает платформу, где его голос будет услышан".
По словам М.Бабаева, именно такой подход позволил добиться исторических результатов: "Мы уже видим вклад каждого сообщества. Мы говорили о правах человека, гендерном равенстве, уязвимых группах - беженцах, детях, людях с ограниченными возможностями. Это ключевые элементы нашей повестки".
Он подчеркнул, что инициативы COP29 должны вдохновлять местные сообщества: "Мы говорили о стратегии, которая будет продвигать цифровую грамотность и цифровизацию. Мы хотим добиться равноправия для всех".
М.Бабаев также отметил важность интеграции климатических планов в национальные стратегии:
"Хорошие планы зависят от всеобъемлющих консультаций. Они не должны быть отдельным документом - они должны быть частью национальных приоритетов".
"Государство должно давать сигнал рынку и донорам. Если всё сделано правильно, такой план станет основой для привлечения "зелёных" инвестиций. В этом году у каждой страны есть возможность и ответственность сделать свои климатические действия эффективными для всех", - сказал в заключение Мухтар Бабаев.
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