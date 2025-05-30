В Марнеули заработал Центр образования и интеграции азербайджанцев

В Грузии сделан важный шаг в поддержке образования и интеграции азербайджанцев, проживающих в регионах компактного проживания азербайджанцев.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в селе Садахлы Марнеульского района при поддержке Госкомитета начал работу Центр образования и интеграции.

На церемонии открытия присутствовали представители интеллигенции, учителя и учащиеся центра.

Выступающие отметили, что создание центра внесет большой вклад как в развитие образования, так и в воспитание молодого поколения на основе национально-духовных ценностей.

В центре безвозмездно будут преподавать грузинский и азербайджанский языки.

Отметим, что в этом году такие общественные центры были введены в эксплуатацию в селах Архылы, Саванети (Имирхасан), Гета (Ашагы Гюлявер) и Квемо Болниси (Кяпянякчи). В этих центрах преподаются курсы азербайджанского, грузинского, английского языков и дошкольной подготовки.

В настоящее время в Грузии при поддержке Госкомитета функционируют 12 центров образования и интеграции.