Обнародована повестка первого заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 3 июня.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку заседания включены 7 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2024 год" (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Лесной кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об исполнении" и "О государственном реестре недвижимого имущества";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об исполнении" (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О хлопководстве" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (второе чтение).