Массовое отравление студентов в Иране

В Иране 17 студентов отравились в результате утечки газа.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA.

Сообщается, что инцидент произошел в общежитии университета Илам.

Из отравившихся студентов пятеро госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.