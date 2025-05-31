https://news.day.az/world/1757015.html Массовое отравление студентов в Иране В Иране 17 студентов отравились в результате утечки газа. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA. Сообщается, что инцидент произошел в общежитии университета Илам. Из отравившихся студентов пятеро госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.
Массовое отравление студентов в Иране
В Иране 17 студентов отравились в результате утечки газа.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило IRNA.
Сообщается, что инцидент произошел в общежитии университета Илам.
Из отравившихся студентов пятеро госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.
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