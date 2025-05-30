В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о противостоянии Пашиняна и армянской церкви.

Day.Az представляет публикацию:

Новый тренд в армянской политике. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился, так сказать, с предложением к оппозиционному священнику Баграту Србазану.

"Србазан, иди дальше д*лби жену своего дяди, я тут при чем?" - написал Пашинян.

И нет, это не шутка, не фейк - это реальное заявление главы армянского государства, если что.

П.С. Баграт на предложение не отрегировал. Наверно, занят.

На самом деле, предложение Пашиняна, адресованное Баграту Галстаняну - это не единственный его выпад в адрес армянской церкви. Больше того, именно церковь во главе с Гарегином превратилась чуть ли не в единственную оппозицию Воваевичу.

И их взаимная "любовь" - это долгая история. Сначала Баграт Галстанян утверждал, что армяне должны то ли не голосовать, то ли сразу свергнуть Пашиняна еще и потому, что он и его жена Анна Акопян не заключали церковный брак, не венчались.

Пашинян в ответ заявил, что они с Анной и в ЗАГС-е не были.

С тех пор у Баграта тема женатости-неженатости Воваевича стала чуть ли не основным слоганом.

Пашинян же продолжает последовательно критиковать церковь: буквально на днях он в парламенте сравнил церкви с захламленными старьем чуланами. Нужно ли объяснять, как загорелось в одном месте у священников? Естественно, церковь не оставила все это без ответа - что в СМИ, что в соцсетях Пашиняна и его жену стали обвинять в стремлении очернить армянских священнослужителей.

Естественно, Пашинян и его жена стали отвечать и на этот выпад. У них бомбануло. Баграта назвали педофилом и мошенником, критика церкви выросла в разы, а лично Воваевич принялся закидывать х*рами в фейсбуке уже не только Баграта, но и всю армянскую церковь в целом.

Еще даже обед не наступил, а Воваевич уже обвинил Баграта и его компашку в попытке узурпации власти, вандализме на общественных пространствах и так далее.

Ну и вишенка на торте - Пашинян задал своей аудитории вопрос о том, как они полагают: держат ли священники обет безбрачия.

Утверждает, что не держат и даже пригрозил опубликовать доказательства. Теперь отвечать будет церковь.

Запасаемся попкорном!