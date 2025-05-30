Объявлены результаты выпускного экзамена для девятиклассников

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана опубликовал результаты выпускного экзамена по завершению обязательного (9-летнего) среднего образования, прошедшего 20 апреля 2025 года.

Как сообщает Day.Az, учащиеся могут ознакомиться со своими баллами онлайн.

Для этого достаточно перейти по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2025/netorta), ввести номер экзаменационной работы и данные документа, удостоверяющего личность (или FIN-код). При необходимости номер экзаменационной работы можно также найти по дополнительной ссылке на сайте ГЭЦ.

Узнать общий балл по каждому предмету можно и по SMS - достаточно отправить специальный код с экзаменационного пропуска на короткий номер 7727 (для пользователей Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel).

Из 53 649 зарегистрированных участников 447 человек на экзамен не пришли. Результаты 6 учащихся аннулированы за нарушение правил. 17 учащихся показали лучший результат - 300 баллов из 300 возможных. Их имена доступны в списке на сайте ГЭЦ.

Ранее были опубликованы результаты экзамена в магистратуру.