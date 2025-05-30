Азербайджан становится ключевым звеном в логистической цепи Эмиратов

Автор: Азер Ахмедбейли

В последние годы всё более заметным становится активное сближение между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Дипломатические визиты, инвестиции, крупные соглашения - всё это, кажется, происходит очень быстро и по нарастающей. Особенно привлекают внимание теплые и доверительные отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Если еще лет десять назад отношения между двумя странами были скорее нейтральными, то сегодня они приобрели стратегическую динамику. Сотрудничество охватывает всё более широкий круг сфер - от экономики и энергетики до туризма и логистики. В январе 2024 года шейх Мухаммед бен Заид посетил Азербайджан с официальным визитом, в ходе которого были подписаны важные соглашения, включая Меморандум о стратегическом партнёрстве.

Такая эволюция взаимоотношений вызывает вопросы: что стоит за этим стремительным сближением? Какие стратегические интересы преследуют обе страны?

Для многих это выглядит как нечто новое и почти неожиданное, и чтобы понять, откуда это сближение берёт начало, стоит вначале задать более широкий вопрос: какой путь прошли Эмираты за последние десятилетия, и как вдруг превратились в одного из самых активных и влиятельных международных игроков?

Феномен Объединённых Арабских Эмиратов - это редкий пример того, как небольшое по размеру и населению государство сумело не просто утвердиться как стабильная и процветающая держава, но и стать полноценным центром притяжения капитала, технологий и политических инициатив. Всего за полвека после своего основания в 1971 году, ОАЭ прошли путь от слаборазвитого нефтяного государства до центра международной торговли, логистики, финансов и туризма. За два десятилетия был создан прочный экономический фундамент, и ещё два десятилетия ушло на оттачивание механизмов его глобальной капитализации - от контейнерного порта Джебель Али (DP World Group) до сети высококлассных аэропортов и свободных экономических зон.

Эмираты всегда воспринимались как "тихая гавань" Ближнего Востока. Бизнес, стабильность и политический нейтралитет - это то, что долгое время определяло лицо страны, и сделало ее символом арабского успеха. Доход на душу населения - более 40 000 долларов в год. Гражданство или хотя бы постоянное проживание в Эмиратах - мечта для сотен тысяч людей. На этом фоне участие в ближневосточной политике казалось ненужным риском. Однако после 2011 года наступил поворотный момент, которым стала "арабская весна".

Беспорядки, революции и гражданские войны, которые охватили арабские страны, ясно показали: нейтралитет больше не гарантирует безопасность.

Именно в тот момент Эмираты выходят из роли нейтрального наблюдателя и вступают в борьбу за влияние, как минимум, на Ближнем Востоке. Накопленные огромные ресурсы - финансовые, логистические, организационные - рано или поздно должны были найти выход для своей энергии и трансформироваться во внешнеполитические активы.

Параллельно происходило ещё одно важное изменение - усиление роли наследного принца (а с 2022 года - президента) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Именно с его именем связано превращение ОАЭ в страну, которая не просто участвует в региональной политике, но во многом задаёт ей тон.

В этом контексте и началось сближение с Азербайджаном, которое стало одним из элементов новой стратегии Эмиратов: выйти за пределы традиционных партнёрств - с Альянсом стран Персидского залива (Gulf Cooperation Council), Западом и рядом других стран - и расширить систему политических и экономических связей.

Во-первых, ОАЭ увидели в Азербайджане перспективного союзника в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии, то есть, там, где логистика, энергетика и транзит обретают всё большее значение.

Сегодня идёт строительство Срединного коридора - альтернативного пути между Китаем и Европой. Для Эмиратов, развивающих DP World как глобальную логистическую сеть, подключение к этим маршрутам - это не просто транспортный интерес, а элемент глобальной экономической стратегии. Инвестировать в сухие порты, терминалы и свободные зоны вдоль этого маршрута - значит закрепиться в новой евразийской логистике, и Азербайджан здесь выступает не просто транзитёром, а центральным звеном и соавтором этих маршрутов, что делает его крайне ценным партнёром.

Во-вторых, сближение не сводится только к инфраструктуре. Азербайджан активно развивает информационные и агротехнологии, зелёную энергетику, строительство и транспорт, а Эмираты - один из крупнейших инвесторов в эти сферы. Поэтому возникает обоюдный интерес: Азербайджан интересен Эмиратам как стабильный и перспективный партнёр с устойчивым потенциалом, а Эмираты становятся для Азербайджана надёжным источником инвестиций, выхода на рынки Персидского залива, взаимодействия с уникальной моделью делового развития этой страны.

В-третьих, стоит подчеркнуть ещё один фундаментальный мотив, лежащий в основе партнёрства: стремление к международной субъектности. Важным показателем зрелости Абу-Даби стало заключение Авраамовых соглашений, в рамках которых Эмираты продемонстрировали готовность действовать самостоятельно, не ориентируясь на традиционные представления арабского мира. Это же качество - способность к суверенному принятию решений и формированию собственной повестки - отличает и внешнюю политику Азербайджана. Уверен, что этот фактор сыграл свою роль в сближении позиций двух стран.

Но, пожалуй, главное, о чем следует упомянуть, это личное доверие между лидерами. Президент Ильхам Алиев и шейх Мухаммед бен Заид - два прагматика, настроенных на результат, сумели выстроить отношения, основанные на совпадении стратегических интересов и на доверии - редком и по-прежнему самом ценном капитале в мировой политике.

Таким образом, сближение между Азербайджаном и Эмиратами - это не случайность и не временный эпизод. Это, возможно, отражение новой модели международных отношений, где государства с самостоятельной повесткой и гибкой внешней политикой выстраивают точечные стратегические партнёрства, выходящие за рамки традиционных альянсов и географических зон, и формируют новые центры влияния.