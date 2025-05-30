https://news.day.az/world/1756788.html

В Китае на домах размещают QR-коды с социальным рейтингом - ВИДЕО

В Китае размещают на домах QR-коды, позволяющие любому прохожему увидеть социальный рейтинг тех, кто там живет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Китае испытали ракету нового поколения.