https://news.day.az/world/1756788.html В Китае на домах размещают QR-коды с социальным рейтингом - ВИДЕО В Китае размещают на домах QR-коды, позволяющие любому прохожему увидеть социальный рейтинг тех, кто там живет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Китае испытали ракету нового поколения.
В Китае на домах размещают QR-коды с социальным рейтингом - ВИДЕО
В Китае размещают на домах QR-коды, позволяющие любому прохожему увидеть социальный рейтинг тех, кто там живет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в Китае испытали ракету нового поколения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре