В Китае испытали ракету нового поколения

Китай успешно испытал свою первую многоразовую ракету-носитель, по концепции похожую на ракеты SpaceX Илона Маска

Как передает Day.Az, ракета, разработанная частной аэрокосмической компанией Sepoch, стартовала и успешно приземлилась.

Полный орбитальный запуск ракеты "Yuanzheng-Zhe 1" запланирован на конец этого года.

Ранее мы сообщали, что в США запустят серийное производство новой ядерной бомбы.