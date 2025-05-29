https://news.day.az/world/1756628.html В Китае испытали ракету нового поколения - ВИДЕО Китай успешно испытал свою первую многоразовую ракету-носитель, по концепции похожую на ракеты SpaceX Илона Маска Как передает Day.Az, ракета, разработанная частной аэрокосмической компанией Sepoch, стартовала и успешно приземлилась. Полный орбитальный запуск ракеты "Yuanzheng-Zhe 1" запланирован на конец этого года.
В Китае испытали ракету нового поколения - ВИДЕО
Китай успешно испытал свою первую многоразовую ракету-носитель, по концепции похожую на ракеты SpaceX Илона Маска
Как передает Day.Az, ракета, разработанная частной аэрокосмической компанией Sepoch, стартовала и успешно приземлилась.
Полный орбитальный запуск ракеты "Yuanzheng-Zhe 1" запланирован на конец этого года.
Ранее мы сообщали, что в США запустят серийное производство новой ядерной бомбы.
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