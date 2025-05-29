В США запустят серийное производство новой ядерной бомбы

Соединенные Штаты запустят серийное производство обновленной ядерной авиабомбы B61-13 (B61 Mod 13), которую получат самолеты стратегической авиации, в июле.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA), передает "Интерфакс".

Отмечается, что мощность заряда B61-13 составляет 360 килотонн. Это делает новую бомбу одной из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

В агентстве отметили, что модернизированное изделие даст президенту США дополнительные возможности для поражения сложных и крупных целей. Стоимость каждой бомбы оценивают в 30 миллионов долларов.

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