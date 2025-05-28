Китай переоборудует артиллерийские снаряды в бомбы
Китайская оборонная компания разработала комплект оборудования, превращающий артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 миллиметров в высокоточные планирующие бомбы.
Как передает Day.Az, об этом пишет Army Recognition (AR).
Издание обратило внимание на опубликованные в соцсетях фотографии, демонстрирующие переоборудованные боеприпасы. Снаряды оснастили складными крыльями, хвостовым оперением и модулем наведения в носовой части. Это позволит запускать снаряды с беспилотников, вертолетов и самолетов.
"Превращение артиллерийских снарядов в планирующие бомбы является не только техническим достижением, но и тактическим преимуществом. Это позволит вооруженным силам превращать устаревшие боеприпасы в современное управляемое оружие и увеличить оперативный охват", - говорится в материале.
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