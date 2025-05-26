SpaceX объяснила взрывы Starship

Авария в ходе восьмых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship произошла из-за непреднамеренного смешивания топливных компонентов в одном из центральных двигателей Raptor. Об этом со ссылкой на объяснение компании SpaceX сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе инцидента после отключения одного из двигателей Raptor второй ступени Starship перестали работать еще два силовых агрегата, после чего управление кораблем было потеряно и он взорвался.

По итогам расследования причин случившегося SpaceX внесла изменения в конструкцию двигателей Raptor верхней ступени Starship, добавив "дополнительную предварительную нагрузку" на ряд соединений, новую систему продувки азотом и обновленную систему слива топлива.

По уточненным данным компании, в ходе седьмых летных испытаний вторая ступень Starship столкнулась с ранее не прогнозируемым сильным гармоническим откликом, который в итоге привел к возгоранию космического корабля.