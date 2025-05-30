Соратники Маска уволятся после его ухода

Несколько высокопоставленных сотрудников департамента эффективности правительства США (DOGE) покинут администрацию президента США Дональда Трампа вслед за американским предпринимателем Илоном Маском.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в Белом доме.

"Несколько высокопоставленных чиновников DOGE находятся в процессе ухода из администрации Трампа", - сказано в сообщении.

Среди них - главный юрист DOGE Джеймс Бернхем, помощник Маска Стив Дэвис и старший советник и пресс-секретарь DOGE Кэти Миллер.

Ранее мы сообщали, что Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE.