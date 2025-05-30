Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу бизнесмен Илон Маск официально покинет должность руководителя департамента эффективности правительства.

Как передает Day.Az, Трамп указал, что проведет совместную пресс-конференцию с Маском в Овальном кабинете.

Он добавил, что это будет последний рабочий день Маска в этой должности и пригласил всех на встречу в Белом доме.

Президент подчеркнул, что Маск после ухода продолжит оказывать поддержку администрации США.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США.

Маск сообщил об истечении срока своих полномочий как специального госслужащего в департаменте эффективности правительства США. Маск назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.