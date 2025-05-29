Маск уходит из администрации Трампа

Американский предприниматель Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома.

Агентство обращает внимание на то, что соответствующее решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью телекомпании CBS подверг критике предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США законопроект о сокращении госрасходов.