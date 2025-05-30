МЧС обратилось к населению

С наступлением лета и ростом температуры все больше людей отправляются отдыхать на природу - в леса и прилегающие к ним территории. Это увеличивает риск возникновения лесных пожаров, и Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призывает граждан быть особенно осторожными.

Как сообщает Day.Az, в официальном обращении ведомства подчеркивается, что анализ происшествий прошлых лет показывает, что большинство лесных пожаров происходят из-за пренебрежения простейшими правилами безопасности - от небрежного обращения с огнем до оставленных без присмотра костров.

Даже незначительная неосторожность может привести к масштабным последствиям: уничтожению растительности, гибели животных и экологическим катастрофам, которые напрямую затрагивают общество.

Министерство обращается ко всем, кто проживает рядом с лесами или планирует отдыхать на природе:

"Разжигайте костер только в специально отведенных местах. Избегайте участков с сухой травой, ветками или под деревьями. Очистите вокруг костра зону радиусом 0,5-1 метра. Не оставляйте огонь без присмотра и обязательно полностью тушите его перед уходом. В ветреную погоду разжигать огонь строго запрещено. Никогда не выбрасывайте непотушенные сигареты, спички, стеклянные предметы и материалы, пропитанные горючими жидкостями.

Помните: Игнорирование правил - это угроза жизни.

В случае опасности незамедлительно звоните по номеру 112".

Ранее сильный пожар произошел в Сумгайытском поселке.