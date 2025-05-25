Сильный пожар в Сумгайытском поселке

В посёлке Джорат города Сумгайыт произошёл пожар, информация о котором поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны. По прибытии было установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении, примыкающем к частному жилому дому.

Благодаря скоординированным действиям спасателей, пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки. В результате инцидента полностью сгорела кровля подсобного строения площадью 50 квадратных метров, а также 2,5 тонны сена, хранившиеся на крыше. Остальная часть сооружения была успешно защищена от распространения огня.

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