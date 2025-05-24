В Баку скоростной поезд сбил человека

Сегодня вечером в Баку скоростной поезд сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По сообщению ведомства, происшествие случилось на участке Забрат-2 - Сабунчу. Человек внезапно вышел на пути прямо перед идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за слишком короткой дистанции столкновения избежать не удалось.

Сотрудники железной дороги незамедлительно вызвали скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу.

"Азербайджанские железные дороги" вновь призвали граждан переходить железнодорожные пути только в специально отведенных местах и не подвергать свою жизнь опасности.

Ранее водитель на Toyota влетел в людей на переходе.