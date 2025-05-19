Водитель на Toyota влетел в людей на переходе

В Чувашии водитель на Toyota сбил трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Момент жесткого наезда на пешеходов в Чувашии попал на запись камеры наблюдения. В Кугесях водитель "Тойоты" решил, что на красный можно и на полном ходу сбил 3 человек, которые переходили дорогу", - говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как Toyota врезается в людей, которые идут по пешеходному переходу. От удара пешеходы отлетают в сторону. На записи также видно, что в момент ДТП мимо проезжал патрульный автомобиль, который остановился.

По информации источника, три человека, в том числе несовершеннолетний, получили тяжелые травмы, сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители работают с водителем Toyota.