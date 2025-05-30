Минобороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию Еревана

Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 30 мая с 00:10 до 01:00 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазневар, в результате чего был поврежден жилой дом и погибло мелкорогатый скот, полностью ложна.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"Мы еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не нацеливаются на мирное население или гражданские объекты", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что минобороны Азербайджана опровергло обвинения Еревана.