https://news.day.az/politics/1756798.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию Еревана Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 30 мая с 00:10 до 01:00 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазневар, в результате чего был поврежден жилой дом и погибло мелкорогатый скот, полностью ложна.
Минобороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию Еревана
Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 30 мая с 00:10 до 01:00 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазневар, в результате чего был поврежден жилой дом и погибло мелкорогатый скот, полностью ложна.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
"Мы еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не нацеливаются на мирное население или гражданские объекты", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что минобороны Азербайджана опровергло обвинения Еревана.
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