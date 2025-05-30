https://news.day.az/world/1756793.html Аномальная жара в Пакистане - ВИДЕО Аномальная жара наблюдается в Пакистане. Как передает Day.Az, температура поднялась до 52 градусов по Цельсию. Десятки детей оказались в больнице Хайдарабада из-за повышения температуры до 52 градусов по Цельсию. Люди купаются в каналах, чтобы спастись от жары. Ситуацию осложняют отключения электричества.
Аномальная жара в Пакистане - ВИДЕО
Аномальная жара наблюдается в Пакистане.
Как передает Day.Az, температура поднялась до 52 градусов по Цельсию.
Десятки детей оказались в больнице Хайдарабада из-за повышения температуры до 52 градусов по Цельсию.
Люди купаются в каналах, чтобы спастись от жары. Ситуацию осложняют отключения электричества.
Ранее мы сообщали, что Канада находится во власти лесных пожаров.
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