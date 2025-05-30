Аномальная жара в Пакистане

Аномальная жара наблюдается в Пакистане.

Как передает Day.Az, температура поднялась до 52 градусов по Цельсию.

Десятки детей оказались в больнице Хайдарабада из-за повышения температуры до 52 градусов по Цельсию.

Люди купаются в каналах, чтобы спастись от жары. Ситуацию осложняют отключения электричества.

Ранее мы сообщали, что Канада находится во власти лесных пожаров.