https://news.day.az/world/1756667.html Канада во власти лесных пожаров - ФОТО - ВИДЕО Площадь лесных пожаров в Канаде быстро растёт. Как передает Day.Az, вслед за провинцией Альберта, лесные пожары охватили и канадскую провинцию Манитоба. По меньшей мере 17 тысяч человек должны эвакуироваться уже сегодня. Власти региона объявили чрезвычайное положение и запросили помощь у военных.
Канада во власти лесных пожаров - ФОТО - ВИДЕО
Площадь лесных пожаров в Канаде быстро растёт.
Как передает Day.Az, вслед за провинцией Альберта, лесные пожары охватили и канадскую провинцию Манитоба.
По меньшей мере 17 тысяч человек должны эвакуироваться уже сегодня.
Власти региона объявили чрезвычайное положение и запросили помощь у военных.
Ранее мы сообщали о лесных пожарах в Саудовской Аравии.
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