Канада во власти лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Канаде быстро растёт.

Как передает Day.Az, вслед за провинцией Альберта, лесные пожары охватили и канадскую провинцию Манитоба.

По меньшей мере 17 тысяч человек должны эвакуироваться уже сегодня.

Власти региона объявили чрезвычайное положение и запросили помощь у военных.

Ранее мы сообщали о лесных пожарах в Саудовской Аравии.