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Лесные пожары свирепствуют в Саудовской Аравии - ВИДЕО

Лесные пожары охватили крайне немногочисленные леса Саудовской Аравии на юге провинции Таиф. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгораний, чтобы предотвратить распространение огня на соседние территории. Ранее мы сообщали о взрыве на химзаводе в Китае.