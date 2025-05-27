Лесные пожары свирепствуют в Саудовской Аравии

Лесные пожары охватили крайне немногочисленные леса Саудовской Аравии на юге провинции Таиф.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгораний, чтобы предотвратить распространение огня на соседние территории.

Ранее мы сообщали о взрыве на химзаводе в Китае.