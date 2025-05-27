https://news.day.az/world/1756126.html Лесные пожары свирепствуют в Саудовской Аравии - ВИДЕО Лесные пожары охватили крайне немногочисленные леса Саудовской Аравии на юге провинции Таиф. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгораний, чтобы предотвратить распространение огня на соседние территории. Ранее мы сообщали о взрыве на химзаводе в Китае.
Лесные пожары свирепствуют в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Лесные пожары охватили крайне немногочисленные леса Саудовской Аравии на юге провинции Таиф.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгораний, чтобы предотвратить распространение огня на соседние территории.
Ранее мы сообщали о взрыве на химзаводе в Китае.
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