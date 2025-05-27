https://news.day.az/world/1756068.html Взрыв на химзаводе в Китае - ВИДЕО В Китае произошёл мощнейший взрыв на химическом заводе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он является крупнейшим в мире производителем опасного пестицида хлорпирифоса, выпуская около 11 тысяч тонн вещества в год.
Взрыв на химзаводе в Китае - ВИДЕО
В Китае произошёл мощнейший взрыв на химическом заводе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он является крупнейшим в мире производителем опасного пестицида хлорпирифоса, выпуская около 11 тысяч тонн вещества в год.
До этого мы сообщали, что мощный взрыв и пожар произошли на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре.
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