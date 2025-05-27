Взрыв на химзаводе в Китае

В Китае произошёл мощнейший взрыв на химическом заводе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он является крупнейшим в мире производителем опасного пестицида хлорпирифоса, выпуская около 11 тысяч тонн вещества в год.

До этого мы сообщали, что мощный взрыв и пожар произошли на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре.