Мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре

Мощный взрыв и пожар произошли на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на зернохранилище в Казахстане.