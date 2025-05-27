https://news.day.az/world/1755935.html Мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре - ВИДЕО Мощный взрыв и пожар произошли на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что взрыв произошел на зернохранилище в Казахстане.
Мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре - ВИДЕО
Мощный взрыв и пожар произошли на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Эквадоре.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на зернохранилище в Казахстане.
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